嘉義縣長翁章梁為參加故宮馬拉松跑者加油。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

2022故宮南院馬拉松27日在故宮南院北側園區慶典花園登場，完賽獎牌是故宮的人氣國寶「肉形石」造型，外型獨特吸睛，吸引2300名跑者報名參加，嘉義縣長翁章梁與故宮博物院副院長黃永泰一同鳴槍，為跑者加油打氣。

賽程分為42K全馬、21K半馬、12K挑戰及3K樂活共4組，全馬沿著朴子溪自行車道，沿途可觀賞阿勃勒、小葉欖仁及苦楝花，還會經過電視劇《用九柑仔店》的明星老屋「存德中藥房」，參賽選手邊跑邊飽覽故宮南院周邊景點好風光。

翁章梁表示，故宮南院的文化能量不斷提升，南院二館國寶館將在2026年底完工，未來將能吸引更多遊客前往南院旅遊，帶動嘉義觀光產業。

黃永泰指出，故宮馬拉松已舉辦4年，每年都吸引許多跑者參加，最近疫情相對趨緩，這場路跑活動報名十分踴躍，且今年開放選手們在活動前一日夜宿園區，方便選手儲備戰力、帶動民眾參與度，還提供多項故宮文創商品作為摸彩獎項，民眾能跑得開心，還能帶走國寶文創好禮，非常值得。

3年前，主辦單位台灣路跑賽會服務協會與故宮南院，結合518博物館日，辦理全球首場博物館馬拉松賽會，選手們參加路跑活動，可免費入館參觀，展開文化藝術與運動競賽跨域的合作。