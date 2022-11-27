大Q秉洛邀好友黃莉擔任嘉賓。（索尼音樂提供）

創作歌手大Q秉洛今年接連發行2首創作單曲，在生日來臨前夕，特地舉辦「那時候的...」音樂會與歌迷同樂，「星光幫」戰友梁文音與魏如昀也到場欣賞支持。大Q秉洛翻唱10首對他來說很有意義或是自己非常喜歡的歌曲，包含中、英、台語歌，相識多年的好友黃莉擔任嘉賓，台上聊天時他們上一秒還在互懟，下一秒就真情流露，已為人妻的黃莉還從後方抱住他，足見2人深厚友誼。此外，大Q秉洛還送上韓國女團TWICE的歌，承認「我就是喜歡TWICE」，讓全場大笑不止。

大Q秉洛以英文歌〈Lay me down〉開場，由於歌名有「躺下」的意思，他笑說：「第1首歌就叫大家躺下，是希望大家今天能夠放鬆地看表演。」唱完J.Sheon的〈別問很可怕〉等歌後，大Q秉洛問歌迷：「想不想聽更有趣的歌？」接著即興唱跳近期抖音超夯「叮叮噹噹」的越南神曲，他在台上忘情地搖屁股，全場跟著節奏拍手，氣氛歡樂。

音樂會取名「那時候的...」，他形容音樂會整個流程就像是「時光隧道」一般，從星光生涯到加入和聲，一直到現在的大Q秉洛，感性說：「從20歲到今年有一種正式出道的感覺，變成『大Q秉洛』的過程很有意義；在音樂道路上闖蕩15年來，有開心、有辛苦，但謝謝這些養分、謝謝這些過程。」音樂會最後回歸到現在的自己，他一連演唱三首創作歌曲〈模樣〉、〈Corona〉、〈那時候的他〉，這些歌曲是他在這兩年期間對於環境及狀態改變的感觸，希望這些歌能夠帶給大家溫暖。