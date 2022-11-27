九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，而開票結果揭曉後，民進黨慘敗，不僅北北基全輸，傾全黨之力強攻的新竹市也丟掉。對此，媒體人逆風的烏鴉今（27）日就在臉書上表示，「民進黨這次縣市長有多慘？用句對岸的講法，差不多就是『一朝回到解放前』」，同時更痛批蔡英文、蘇貞昌「蔡蘇體制依舊巍然不動，如果黨內沒有批判的聲音，那麼民進黨確實是一個已經完全失去自省能力的政黨」，引發討論。

逆風的烏鴉今日在臉書上PO出一篇「照劇本演出的敗選」的文章表示，「民進黨這次縣市長有多慘？提供一個資訊就知道」，逆風的烏鴉指出，民進黨成立於1986年，第一次投入地方選舉，是1989年。那一年直轄市長那時還是官派，在21個縣市裡取得了6席。此後五次縣市長選舉、五次直轄市長選舉，二次九合一選舉，民進黨最低獲得的縣市長+直轄市長席次，也是6席。逆風的烏鴉坦言，「用句對岸的講法，差不多就是『一朝回到解放前』」。

逆風的烏鴉也說，面對這樣的敗局，民進黨的反應很制式：蔡英文出來請辭黨主席、蘇貞昌請辭獲慰留，然後是陳其邁擔任代理黨主席。可以說，這就是個選前就寫好的劇本。逆風的烏鴉更分析，民進黨照劇本演出，有幾個含意，「第一個，就是蔡英文請辭是假的，她根本沒有放棄權力的打算。憲政體制上，仍然後蔡蘇體制；代理黨主席陳其邁是英系的，雖然陳其邁和其他派系不錯，但唯蔡英文馬首是瞻是沒有問題的。很顯然，黨政這兩塊，蔡英文仍想牢牢地抓在手裡」。

再來，「蔡英文早就預想到了這次的敗選，而且已經為敗選做了後續的政治安排。但她可以為敗選作政治安排，卻顯然沒有為早已預知的敗選做任何處置措施。換句話說，她確實就是認為這場選戰『不重要』；最後，「蔡英文對於敗選的道歉是假的。她並不在乎敗選，甚至認為敗選的原因和她無關，她的支持度還是很高，敗選只是大環境的問題。而這樣的理解，也讓她在敗選後心安理得的繼續掌握權力」。

最後逆風的烏鴉也說，「總而言之，蔡英文的底氣，就是來自於這次的慘敗，不代表2024民進黨會輸，這是徵諸2018年和2020年的經驗。這樣的經驗之談當然是有道理的」但是承擔自創黨以來最大的敗選，蔡蘇體制依舊巍然不動，如果黨內沒有批判的聲音，那麼民進黨確實是一個已經完全失去自省能力的政黨」。