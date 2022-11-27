林管處辦「秋冬季星座觀賞」活動，先探訪池南森遊樂區林業機具，還隨天文專家說明觀星。（林管處提供）

花蓮夜晚無光害，適合夜間賞星，花蓮林區管理處池南國家森林遊樂區12月17日籌辦「秋冬季星座觀賞」活動，從下午開始先走訪園區豐富林業機具、觀賞多元動植物生態，接著品嘗有機美食，再跟隨天文專家陳冠榮的腳步觀星，是非常適合全家大小一同參與的活動。明天開始報名。

林管處表示，池南國家森林遊樂區坐擁群山，鮮少光害，且鄰近花蓮市區交通便利，非常適合賞星。今年首度推出夜間觀星的生態永續遊程，邀請花蓮縣天文協會理事長陳冠榮老師，帶領民眾一窺仙女座、金牛座、獵戶座等冬季星座，以及神祕的火星及木星。

活動還安排晚餐，由推動棲地保育、生產生活生態「三生」理念的青陽農場，提供有機的無菜單料理；還可以在園區內DIY製作貓頭鷹造型種子Memo夾，瞭解貓頭鷹、認識森林種實生態，共度寧靜且美好的夜晚。

11月28日9點起開放線上報名，名額20人，額滿為止，適合6歲以上的親子及一般民眾參與。個人優惠價599元、親子組優惠價999元（1位大人及1小孩），皆材料1份、課程費、保險與風味餐費用，不含門票與停車費，交通須自理。

可上網臉書，池南國家森林遊樂區網路表單（報名網址：https://reurl.cc/zrlKz7）進行線上報名與匯款，池南國家森林遊樂區（03）864-1594＃13。