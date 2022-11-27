九合一選戰落幕，綠營只拿到5縣市，被認為是大潰敗。日本學者野嶋剛今(27日)在臉書分享他對選情的觀察重點，包括：「這次年輕人給民進黨政府一個教訓」、「民進黨並非輸給國民黨，就輸給自己」、「為總統選舉，該儘快總結失敗，整合黨內，失敗轉為改變的開始」。綠營如果重視現實，找回年輕人的支持是關鍵因素，也是最應該檢討的地方，所以接下來民進黨勢必要給青壯世代一個滿意的答案。

「昨晚接受專訪，講述我對這次選舉的觀點，和大家分享。」野嶋剛的主要論點如下：1.這次年輕人給民進黨政府一個教訓。2.民進黨並非輸給國民黨，就(是)輸給自己。3.為總統選舉，該儘快總結失敗，整合黨內，(將)失敗轉為改變的開始。

根據《報導者》報導，野嶋剛在受訪中提到：這樣的結果大約在一、兩週前我就曾經提出觀察，但有些綠營的專家跟媒體跟我說，我的預測不是主流意見、我的觀點比較特別，或是跟我說日本人怎麼會這麼悲觀？這些反應某種程度上反映綠營對自己太有信心，也可以說是失去了客觀的判斷能力，對選舉操作、戰略還有候選人的決定都失準，所以更需要通盤檢討。

「我認為這次民進黨大敗最大的問題，是因為年輕人的支持度下滑得非常低。」野嶋剛強調：有的投給白（民眾黨），有的不去投票。過去幾年民進黨最大的票源都是20、30歲的年輕族群，一旦他們有意出來投票、民進黨得票就會增加。但這次票源就照顧得沒這麼好，這是很重要的問題，因為綠營完全執政8年，年輕人支持度還下滑，選舉結果就是反映出「年輕人給民進黨政府一個教訓」。

野嶋剛指出：所以我認為這次民進黨是敗給自己，不是敗給國民黨和中國，是輸掉過去年輕族群的支持。所以民進黨如果要重視現實的話，一定要照顧年輕人，找回年輕人的支持，這是關鍵因素，也是最應該檢討的地方，所以接下來民進黨勢必要給青壯世代一個滿意的答案。