AcQUA源少年昨舉辦簽書會活動。（種子音樂提供）

男團「AcQUA源少年」推出《我們的約定》寫真書，26日在台北統一時代百貨2樓夢廣場舉辦簽書會活動，現場擠滿超過600位粉絲參與，手幅、燈牌、布條各式物品為成員應援。當天源少年帶來精彩的「水星座」舞蹈表演，引起現場粉絲尖叫連連，近距離幫粉絲們簽名時，盡心盡力完成粉絲提出的各種要求，十分寵粉。簽書會簽名過程中有很多粉絲對喜愛的成員深情告白、加油打氣，互相鼓勵彼此，還有粉絲獻上土味情話，包括「我只適合你」、「我只想去有你的地方」狂撩成員。

寫真書中5位成員黃莑茗、盧佾暘、李秉諭、林毓家、須弘道在鏡頭前綻放青春活力與最率真的笑容，也各自分享現階段最想實現的事，黃莑茗期待第2首單曲能趕緊推出分享給大家，林毓家則是期許自己能夠每次都更進步一點。盧佾暘希望未來能舉辦屬於AcQUA的專場演出。須弘道最想實現的是和大家一起推出一首聖誕節歌曲。李秉諭（貢丸）最想把每一個作品做好做到滿分，讓更多人看見他們。

拍攝寫真書中成員穿著氣質學院風、青春休閒感兩套服裝，在校園、頂樓草地、健身房、雨天街道、植物園等場地取景拍攝，拍攝出少年們青春自然的狀態，黃莑茗透露自己最喜歡在植物園拍攝的那組照片，園區內有熱帶到寒帶的多種植物能觀賞，須弘道最喜歡頂樓拿著蘋果拍攝的照片，呈現陽光自然效果。林毓家最喜歡校園場景，一起熱血地打籃球、一起在操場聊天散步，感性地表示：「雖然我和團員們年紀不同，也讀不同學校，但我其實真的很想有機會可以跟團員們當同學，藉由這個拍攝讓我們有像是同班同學的感覺。」

盧佾暘印象最深刻的是在五個人過斑馬線的照片與健身房場景，光線搭配很好看，「我們那時趁著拍攝空檔與團員玩了一個測驗手腳速度的遊戲，我手腳挺靈活的，最後還破這個遊戲歷史紀錄，拿到了第一名!」李秉諭（貢丸）最喜歡頂樓草地吃著棒棒糖、拿相機的照片，「當天的天氣晴朗、採光極佳，加上是女友視角的方式拍攝，拍出好多好看的照片。」高人氣的他們行程滿檔，除了需要兼顧學校課業之外，近期工作方面收到很多廠商與活動演出邀約，同時也正如火如荼地籌備第2首單曲。