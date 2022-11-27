國民黨台南市長謝龍介27日展開連續7天的車隊謝票行程。（程炳璋攝）

國民黨台南市長謝龍介27日到廟宇謝票，許多民眾送暖鼓勵。（程炳璋攝）

九合一大選民進黨全台大敗，台南市是少數「綠地」疆土，參選台南市長落敗的國民黨議員謝龍介27日展開連續7天謝票行程，獲民眾送暖鼓勵，他的臉書粉絲頁謝票文引來10萬按讚數，謝龍介呼籲台南市長黃偉哲實現「老人健保免費」照顧老人。

謝龍介在被稱作「綠到出汁」的台南以4萬多票之差敗選，票數差距是台南縣市升格以來最小的一次，一夜成為國民黨南台灣最強戰將。他的謝票行程將跑遍37區大廟，27日首站抵中西區台灣首廟天壇，許多民眾送暖大喊「加油!你差一點而已」更有人上前要求合照。

謝龍介在競選期間打出「65歲老人健保免費」在坊間發酵，擄獲長輩認同，連民進黨台南市黨部也承認是「超級香」政見，民進黨10名台南市議員也列出相同政見吸票。謝雖落敗，台南市的老人健保話題仍持續受地方關注。

謝龍介謝票時仍呼籲台南市長黃偉哲調整預算分配，以「政治要作人民期待的事」提醒未來的台南市政府，老人健保免費政策不只5都皆有，連非6都城市也有，若能因為這場參選，落實照顧老人福利，對台南市民來說仍是幸福。

謝龍介臉書謝票文吸引10萬按讚數，1.3萬則留言，謝龍介回應民眾鼓勵，自稱台南市是自己的家，不會離開，雖然選戰功虧一簣，已感受到市民願意改變，可給連任的黃市長參考，很多政策連民進黨議員也列主要政見，不要把台南列為6都例外。

國民黨選情看漲，不分區立委陳以信乘勢宣布2024參選台南市的區域立委，謝龍介表示樂見有更多人願意經營地方，自己先謝票再思考下一步，未來的嘉義市長選舉，怕執政黨再出奧步，將會去輔選。