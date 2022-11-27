30歲香港女星麥明詩，2015年參加香港小姐奪冠後出道，高顏值加上英國劍橋大學法學士高學歷，讓她被封為「學霸港姐」、「十優港姐」。最近她復出拍戲後，打扮越來越大膽，日前出席藝廊所舉行的慈善晚宴時，身穿白色西裝內搭黑色深V連體泳衣，白嫩肌膚和渾圓曲線讓她豔壓全場，有人就猛誇道：「好胸(兇)狠哦！」。

近來，麥明詩出席香港Para Site藝術空間的晚宴競標，成功投得香港建築家William Lim(林偉而)的畫作，她還和藝術家興奮合照並簽署合約，從畫面中，可見她外套內的黑色泳衣開出了倒三角形的洞口，胸前的事業線完美展現在大家眼前，而泳衣正面還採用大膽的「一條線」設計防止走光，魔鬼身材讓人看得驚豔不已。

照片曝光後，有粉絲誇說麥明詩開深V泳裝露出長輩，笑指她是在配合近期世界盃「讓半球」，其他粉絲則寫下留言：「內外兼具的大美人」、「真不愧是十優女神」、「忍不住放大看」、「胸前只有線」、「這身材真是太過分了」、「回歸大自然OK！」，對此，主辦單位也做出回應，「這次大會主題是的泳池，所以麥小姐當天打扮是穿著一件泳衣，所以她的打扮是尊重大會」。