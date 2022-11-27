國民黨高雄市長選舉敗選，但市長候選人柯志恩陣營分析，此次柯得票已是高雄市長民選以來，國民黨得票率第二記錄，也讓爭取連任的民進黨籍市長陳其邁得票未破百萬目標，凸顯國民黨在高雄市後勢並非無可作為。

柯辦幕僚指出，未來柯志恩團隊會持續扎根高雄，承擔對高雄的議題政策經營，並組成青年人才庫，從源頭強化穩健國民黨在高雄的體質。

此次高雄市長選舉，柯志恩拿下52萬9607票、得票率40.16％，在歷屆高雄市長選舉藍營候選人得票率中，僅輸給2018年前市長韓國瑜的53.87％、89萬2545票，位居史上第二，得票率甚至還超過韓2020總統選舉在高雄拿下的34.63％。

此外，原本陳其邁陣營號稱要在這次選舉拿下百萬張選票，最後也僅拿下76萬6147票，與2018相比只增加2萬票，柯志恩陣營分析，選舉結果一定程度削弱陳政治能量。

柯辦幕僚透露，10月初內部民調預估僅能拿到25％選票，但18場廟口開講後帶動空戰氣勢，支持率顯著成長，最終突破4成得票，還將藍營支持者投票率從6成拉抬到逾8成；廟口加開場次刻意辦在議員選情膠著區，也為全力輔選議員。

選戰結果，國民黨此次高雄市議員選舉仍拿下29席，比民進黨27席還多，與2018年相較國民黨也只少2席，守住國民黨在高雄市議會第一大黨的角色。