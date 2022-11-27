韓流帝王「Super Junior」暌違3年來台，連續3天在台北小巨蛋開唱，8位成員不僅賣力唱跳，更展現超強的綜藝感，27日是演唱會最後1天，得知台灣昨選舉剛結束，始源也相當應景地說「你們有去投票嗎？投票很重要」，更握起拳頭笑喊「始源，凍蒜！」台下也跟著狂喊「始源，凍蒜！凍蒜 ！」他又一臉正經說：「謝謝大家，但我是韓國人，我愛你們！凍蒜！」

圭賢也帶來一連串的台語問候「很久沒看到大家，大家好，肚子餓嗎？不能這樣」，接著不忘自虧「今年我回來台灣，你們變高又變可愛，我變胖又變老，不好意思」，也透露自己今天吃了洪瑞珍三明治，已補充完能量，會繼續認真唱跳到最後。輪到藝聲自我介紹，但高聲用中文問粉絲「我叫什麼名字」，便立刻CUE換下一位始源，他解釋：「我剛才講『我叫什麼名字』，太用力就啞掉了。」東海聽到後馬上爆料，昨天經過藝聲的房間，發現他對著電腦一直在講話，為了要與粉絲互動狂練習「我叫什麼名字」。

厲旭表示：「今天我非常的高興，因為昨天晚上你們到我的夢裡！」東海也說：「為什麼昨天晚上沒來我的夢裡面？你去了厲旭的夢裡對吧？我很傷心。」更作勢生氣，銀赫則說昨天自己一直在這裡等大家，「但大家都沒有來，好像都去了厲旭的夢裡，我今天也會一直在這等你們」，秒被隊友吐嘲「但我們今天要去聚餐欸」，銀赫便約粉絲也一起，又被反問要請客嗎，他趕緊推給始源，一來一往展現團員間的好感情。