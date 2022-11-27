國民黨籍謝國樑成功選上基隆市長，不少人認為，現任市長林右昌風評不錯，結果卻被民進黨中央敗光好感，立委蔡適應才無法延續執政。對此，有基隆人指出，其實民進黨此次在基隆市推出13位候選人成功選上12席，「明顯就是蔡適應吃不到林右昌留下的政治紅利」。

基隆市長選戰中，國民黨推出前立委、在地實力雄厚的謝國樑，民進黨則推出現任立委蔡適應參選，最後由謝國樑大贏2萬5千多票當選下屆基隆市長。有人認為，選舉結果顯示林右昌的好感被民進黨敗光，像是外木山四接方案、基隆捷運可能廢除台鐵等政策，另外還有中央的執政包袱也成為蔡適應的劣勢。

不過也有PTT網友提出數據，指出民進黨此次在基隆市推舉13位候選人，順利在31席市議員中奪下12席，比上屆的7席多了5席將近1倍，國民黨則拿下13席維持議會多數，另外林右昌秘書曾怡芳首次參選就奪得七堵區最高票。

該網友強調，「現任的執政市，議員贏成這樣，市長輸成這樣，甚至對方也不是很強的政治明星，明顯就是蔡適應吃不到林右昌留下的政治紅利」。