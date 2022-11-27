2022足球世界盃在位於西亞的國家卡達展開，各國球隊的比賽是許多球迷關注的焦點，除了賽場上的精彩瞬間，場外英俊的球員和身材火辣的球迷都引起網友議論；前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll）飛到卡達觀賞賽事，不過卻因為衣著太過火辣違法當地法律，恐有可能面臨牢獄之災。

今年30歲的伊凡娜是前克羅埃西亞小姐，近日世足賽開打，身為上屆世足亞軍的克羅埃西亞很受球迷看好，不少克羅埃西亞的球迷到場支持自家球隊，統一換上國旗特色紅白格的衣物支持，然而她穿著爆乳洋裝現身世界盃賽場，還穿著泳裝在卡達街上拍照，恐怕觸犯了卡達的法律。

由於卡達大多人信奉伊斯蘭教，因此許多律法都是從伊斯蘭教教義衍生，卡達身為世界盃的主辦國，活動舉辦前就呼籲不要在當地穿著暴露的服裝，卡達旅遊局表示：「遊客應避免在公共場合穿著過於暴露的服裝，以表示對當地文化的尊重，建議男性和女性衣物確保能遮住肩膀和膝蓋，女性應避免穿著無袖、短褲、短裙，如果穿著不端莊，前往公務機關、醫療機構、購物中心等都有可能會被要求離開或拒絕進入。」

伊凡娜在卡達賽場時穿著深V的洋裝，東西半球一覽無遺，穿著十分性感，接著在卡達街上換紅白格泳衣讓攝影師拍攝，露出胸前風光和手臂、大腿等部位，甚至換上比基尼在當地海灘自拍，行為惹怒許多卡達民眾，綜合外媒報導，伊凡娜除了可能面臨鉅額罰款，還有可能被當局逮捕、驅逐出境，不過伊凡娜絲毫不在意，甚至還轉發多家媒體報導的文章，並喊話即將對上克羅埃西亞的加拿大球隊「注意了加拿大」，且她公開批評本屆世足主辦是史上最糟糕，瘋狂抱怨簽証和票務，表示卡達的一切像災難。