台中市長盧秀燕的「感恩車隊」下午14時30分再由龍井區國民黨部出發，民眾特地帶著小孩子前來等候，盼與盧秀燕合照，孩子更直呼「我和市長握手第2次！」。（潘虹恩攝）

九合一選舉落幕，台中市長盧秀燕以近80萬票獲得市民支持，連任成功，27日一早與團隊啟動「感恩車隊」，跑遍台中，感謝市民支持。盧秀燕與團隊下午14時30分，再次從龍井區國民黨部出發，還有民眾特地帶著小孩子前來等候，盼與盧秀燕合照，孩子更直呼「我和市長握手第2次！」。

盧秀燕的「感恩車隊」上午9時從大里區競選總部出發，下午14時30分再由龍井區國民黨部出發，繼續踏上車隊謝票的路程，過程由競選總幹事楊瓊瓔、顏寬恒等人及競選團隊陪同，一起感謝市民支持。

特別的是，有民眾知道盧秀燕下午要由龍井區出發謝票，特地帶著孩子從梧棲騎車前來，表達對盧秀燕的支持，與盧秀燕興奮合照；民眾表示，她住在梧棲，她和她媽媽都有去參加盧秀燕的選前之夜，但孩子太小並沒有去，今日特地帶著孩子前來，想讓孩子也見見盧秀燕，不到14點就抵達龍井了。

民眾說，她覺得盧秀燕做得很不錯，同樣身為孩子的家長，盧秀燕很親近、沒有距離感，也很感謝盧秀燕能站在父母的立場來照顧市民；更笑說，今日特地帶孩子前來，也讓孩子感受一下「媽媽在開心什麼」，孩子也直呼「我和市長握手第2次！」，表示很開心。