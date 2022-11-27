「開飯川食堂」環球A19店25日開幕，推好康三重送與限定菜色吸客。(開飯川食堂提供)

「開飯川食堂」新展店限定菜「黃金鑲蛋炒鮮筍」，濃香脆口。(開飯川食堂提供)

「開飯川食堂」新展店限定菜「山藥蛤蜊蒜雞湯」，補氣暖胃。(開飯川食堂提供)

後疫情「食」代，瞄準餐飲市場景氣復甦，饗賓集團旗下川菜品牌「開飯川食堂」，迎接疫後商機，第26家分店在25日於桃園環球A19開幕。歡慶新店開幕，桃園環球A19推出獨享限定料理吸粉，業者還祭出好康三重送優惠，包括開幕送經典菜、打卡送功夫菜等；此外，還有「桃園區限定優惠」，即日起至12月2日至「開飯」桃園地區分店內用，單筆消費滿額即贈私房小菜1份。

「開飯川食堂」繼前進宜蘭和花蓮展店後，品牌25日第三度於桃園展店，環球A19店鄰近樂天棒球場，占地97坪，共122個座位。歡慶開幕，業者特別推出新店獨享限定料理，包括吃得到脆口酸菜心、鹹香牛肉丁和花生粉的「酸菜牛尬刈包」，還有鹹蛋黃搭鮮筍和蛋酥的鹹香「黃金鑲蛋炒鮮筍」、以炸過蒜頭搭配新鮮蛤蜊和山藥熬煮，補氣暖胃的「山藥蛤蜊蒜雞湯」。

慶祝新店開幕，好康優惠自然是少不了，「開飯」環球A19店祭出好康三重送，第一重開幕送經典菜，12月31日前，內用單筆消費滿1500元送「催淚蛋」兌換券1張；第二重推打卡送功夫菜，12月9日前，內用滿低消並於FB和IG打卡「開飯川食堂」環球A19店，就送「鐵漢柔情」1份；第三重則是五星送呷甜甜，12月18前，內用並給予Google評論5星，即贈送「熊貓哥黑白配生乳捲／片」1份。

「開飯川食堂」的外帶年菜已在各分店開放預購，包山包海的澎湃外帶年菜「鴻兔大展開運年菜」，內含珍饌鮮鮑佛跳牆、鴛鴦雙醬鹽焗雞、烏金櫻花蝦米糕、鴻運茄香燴鮮蝦、筍香富貴四方肉、蒜香清蒸海石斑的六品和加了「福氣滿盈人蔘雞」的七品兩種組合。