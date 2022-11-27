一名國中少年阿文（化名）因對女老師有性幻想，傳訊給女同學小花（化名），要求觸摸她胸部，小花不堪其擾，答應讓其以背後熊抱方式摸胸1次，沒想到阿文事後不斷傳訊息騷擾她，甚至在去年平安夜問她「400（元）10秒不玩頭可以嗎？」，事情被小花媽媽發現後，通報學校並提告。法官審酌阿文為未成年少年，判其父母應連帶賠償小花5萬元、小花媽媽2萬元，全案可上訴。

據判決書指出，阿文與小花為國中二、三年級同班同學，阿文於2020年年底經常以IG向小花透露性幻想對象（包括老師），表示 「有看到老師內衣、褲，有生理反應」，並要求觸摸小花胸部，雖遭持續拒絕，但阿文仍持續要求。

小花因不堪其一再騷擾，想說答應一次就不會一直來煩她，乃應阿文之要求，於去年2月底某日，在二年級教室，由阿文以背後熊抱方式徒手觸摸她的胸部1次。

怎料事後阿文仍持續長期傳遞訊息詢問小花可否觸摸其胸部，並曾多次傳遞具有性意味及性暗示之言語、訊息，內容涉及校內師長之穿著引起他性幻想及性反應，該訊息被小花的媽媽發現後，已對其好言相勸其行為之不當，並轉告導師，但其仍未停止，經學校認定成立性騷擾行為，小花的媽媽也提告求償30萬元。

全案審理時，阿文辯稱並沒有跟小花說性幻想對象的事情，只是說老師的衣服比較透明，看得到內衣，沒有說看到老師的底褲，也沒有說他看到老師的內衣褲有生理反應，只是說想摸摸看而已；他雖然有傳訊息，但沒有性意涵，也有傳訊息詢問可不可以摸小花的胸部，但不是常常。

法官勘驗學校性別平等教育委員會所製作之調查報告，阿文陳稱有用IG問小花可以給多少錢讓他觸摸胸部，小花拒絕說不要，去年平安夜那天，他看了一個女生穿很露的影片，剛好錢包裡面有400元，就傳訊息問小花「400（元）10秒不玩頭可以嗎？」，小花沒有答應。

法官審酌小花於本案發生時年僅13至14歲，對性自主權益及個人身體界線尚在發展、認知及學習階段，相較於成年人應更予以保護，且阿文行為之手段、態樣，其情節對小花而言尚非輕微，並參酌家暴中心評估結果，經評估阿文行為導致小花感受到害怕，覺得自己被碰胸部一事感到羞恥，有點擔心身體有瑕疵，恐懼男性靠近等情。

法官考量阿文雖有觸摸小花胸部1次及多次傳送訊息之行為，除該次經小花同意後而觸摸其胸部外，尚難認另有其他肢體接觸之行為等一切情狀，審酌阿文亦為未成年少年，其父母也應共同負責，判應連帶賠償小花5萬元、小花媽媽2萬元，可上訴。