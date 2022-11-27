饒慶鈴連任，獲行政院長蘇貞昌致贈匾額祝賀。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴今日傍晚饒與台東市長當選人陳銘風車隊掃街謝票。（蔡旻妤攝）

當選後是否人事異動？饒慶鈴回應了

以感恩的心出發，饒慶鈴今日傍晚與台東市長當選人陳銘風一起站上戰車繞行台東市區，向每1位鄉親表達感謝。掃街車隊出發前，她開心地說，午餐難得能跟家人一起好好吃個飯，覺得很開心，被問及當選後行政團隊是否改組異動，她回應「會和副縣長、縣府祕書長商量討論」。

饒慶鈴受訪時表示，今天早上難得都在老家陪伴家人，一起洗菜、做菜，能跟家人好好吃頓飯，覺得很開心。眾人關心「當選之後行政團隊內部是否會有變動或者改組？」她回應，這個要再與副縣長、縣府祕書長商量一下，目前其實還沒有考慮這件事情。

饒慶鈴謝謝台東鄉親對她的肯定與支持，過去4年與縣府團隊創造施政的好成績，能夠順利連任絕對不是鬆懈的開始，而是要加倍回報鄉親的肯定，未來4年不會辜負大家的期待，不只是4加4，而是4乘4的努力。

除了在台東市區進行車輛掃街拜票，饒慶鈴也將會到台東各鄉鎮一一走訪致意，也恭喜所有在這一次全縣16鄉鎮市長、議員、代表、村里長的當選人，還有許多在這次選舉期間辛苦的警務人員、工作同仁。

饒慶鈴說「選舉結束了我們要繼續過好生活」，她有信心與台東市長當選人陳銘風，在未來攜手合作，共同為台東的未來打拚，台東大步向前走、用心綻放台東藍。