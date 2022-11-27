9FORTY New Era X JNFR聯名黑款，2080元。（New Era提供）

潮流品牌New Era繼10月推出Just Don x MLB聯乘系列受好評後，在氣溫漸降之際陸續推出更多聯名，包含全新MLB Women秋冬女裝系列，潮人必備9TWENTY棒球老帽、粉嫩潮酷短TEE以及率性長袖帽TEE；還有與都會時尚服飾品牌JNFR聯名帽款限定登場。

New Era X MLB Women系列主打簡約風格，為女性打造專屬的9TWENTY SMALL帽型，採用更柔軟的材質，整體帽高高度較低更能貼合女孩頭型，搭配潮流人士最愛的彎帽簷結合隱藏式調節帶，戴上後還有修飾臉型的視覺效果。全系列共三款帽款，包含石墨色、薰衣草紫及卡其色。秋冬忽冷忽熱的時刻，New Era也為女孩精選6款短袖服飾，其中兩款短版短TEE胸前印有紐約洋基隊LOGO，背面則以天空藍呈現紐約洋基標誌性隊徽，共有石墨、白兩款配色；另四款短TEE則以漸層棉花糖色立體刺繡將紐約洋基隊LOGO呈現於胸前。

此外，12月也將上市新款長袖、長褲服飾，包含黑色連帽外套，胸前印有紐約洋基隊LOGO，帽側及袖口繡有New Era經典旗幟LOGO；另兩款長袖帽TEE則各自推出同款運動長褲，分別有象牙白、黑兩款配色，帽TEE以漸層棉花糖色立體刺繡將紐約洋基隊LOGO俏皮呈現於胸前，袖口印有Yankees英文草寫字樣；長褲則是在小腿後方印上Yankees簍空粗體字樣，正面以New Era及紐約洋基隊LOGO點綴，打造俐落線條感與時髦低調。

另New Era攜手服飾品牌JNFR打造女人味十足的New Era X JNFR聯名帽款，以New Era經典9FORTY帽型，採用獨特毛呢材質搭配方格織法製成，帽前繡以JNFR的「J」黑色立體字樣；帽側則繡有New Era立體旗幟LOGO，低調優雅卻不失率性感的設計，將街頭潮流與極簡時尚完美融合。