大陸國家統計局公布，今年前10個月規模以上工業企業利潤為人民幣（下同）6.98兆元，年減3％，較前9個月降幅2.3％進一步擴大。

數據顯示，期內，國有控股企業實現利潤2.26兆元，增長1.1％，股份制企業實現利潤5.09兆元，下降2.1％，外商及港澳台商投資企業實現利潤1.66兆元，下降7.6％，私營企業實現利潤1.96兆元，下降8.1％。

今年前10月，在41個工業大類行業中，19個行業利潤總額增長，22個行業下降。營業收入111.78兆元，年增7.6％。資產負債率為56.8％，年增0.2個百分點。

大陸國統局工業司高級統計師朱虹表示，工業企業利潤下降，結構繼續改善，部分中下游行業利潤回升明顯。但近期大陸疫情散發多發，世界經濟衰退風險加劇，工業企業效益恢復面臨較大壓力。

朱虹指出，將推動穩經濟一籃子政策和接續措施全面落地見效，確保產業鏈供應鏈穩定暢通，加快釋放消費需求，落實落細惠企紓困政策，推動工業經濟持續穩定恢復。

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