劉男今日清晨到前鎮區一心二路美髮店門口潑漆，還在鐵門上寫「死」字。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

劉男曾在8月間，數次到店門前破壞美髮店老闆吳男，引發社會關注。（資料照片）

高雄38歲劉姓男子因追求美髮店員工不成，懷疑是老闆吳姓男子從中作梗，於是月前數次到店砸車，引發社會關注。今日劉男清晨再次到美髮店門口潑漆犯案，並在鐵門寫上「死」字。鄰居見狀報警，警方調閱監視器發現又是劉男，於是通知他到案說明，劉男下午到派出所報到，先被強制送醫，全案依恐嚇、毁損等罪嫌移送法辦。

從美髮店的監視器畫面中可看出，劉男今日清晨6時57分許，前往前鎮區一心二路上美髮店，並趁美髮店未營業且鐵門拉下之際，持紅色油漆桶來到店門前，在鐵門上寫下「死」等字眼，還不忘將一旁監視器鏡頭有塗上油漆，隨後將紅漆潑在地上，隔壁鄰居見狀報警。

前鎮分局復興路派出所獲報，立即調閱監視器，發現又是劉男犯案，於是致電到其家中通知到案說明，劉男於下午到派出所報到。據悉，劉男表示又想起先前追求美髮店前員工遭拒絕，懷疑吳男從中阻撓，才會再度到門口潑漆。

而美髮店受到劉男破壞已經有數次，吳男也在臉書無奈寫下「爆炸性的恐嚇他的生活」。經查，劉男曾在8月間10、14、19日三度犯案，造成吳男白色小客車外觀、內裝全都毀損，當時警方通知劉男到案說明，卻是劉男父親到派出所出面致歉，稱兒子有精神就醫紀錄，於是先安排劉男強制就醫，並依毀損罪嫌函送法辦。

至於紅漆何來？據了解，劉男近期從事道路標線工程人員，今日清晨前往公司拿畫紅線用的紅漆，再到美髮店門口犯案。

此次劉男又重回舊地並潑漆破壞鐵門，警方表示，將依恐嚇、毁損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並將報請檢察官實施強制處分，也安排劉男下午4時送往國軍高雄總醫院就醫。