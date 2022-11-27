隨著氣候變遷對地球的衝擊加劇，許多學生紛紛站出來為自己的世代發聲，由數個學校組成的「台灣青年為氣候」團體今(27)日於凱道展開「Fridays For Future - 為氣候而遊行」，透過課餘、學習時間讓更多人意識到氣候議題的重要性，並站出來為氣候議題發聲。

新北美國學校學生陳威宇表示，從今年3月印度北部熱浪、4月南非洪災、5月巴西洪水、6月孟加拉及印度東北部的世紀水患、7月澳洲雪梨暴雨、歐洲熱浪、野火等都造成許多生命財產的損失。

陳威宇指出，天氣異常已嚴重衝擊人類的生活，必須要有人來為地球發聲，過去4年全球許多城市已經舉辦無數的青年氣候運動，今年是時候在台灣展開了。

陳威宇說，「全球暖化」已非遙遠的詞彙，身為生活在這個時代的青年，我們體驗過小時候穿三層衣服的冬天，也正在體驗如此悶熱的冬天，如果我們不負起責任並選擇繼續揮霍我們的環境，這一代青年以後也會是歷史裡被譴責的對象。