曾率領巴西奪下世界盃冠軍的前巴塞隆納名將羅納狄紐（Ronaldinho），原本預計將於12月10日訪台參加活動，這也會是他生涯首度降臨寶島，不過羅納狄紐27日已在個人IG證實，將取消此趟台灣之旅，讓不少欲親眼目睹傳奇巨星風采的球迷大失所望。

今年8月勵馨基金會力邀羅納狄紐來台擔任公益合作夥伴，希望利用它的知名度宣傳反性別暴力，其中在12月10日在中華職棒味全龍隊主場天母棒球場，羅納狄紐將與巴西足球女將娜塔莉亞（Natalia Guitler）參與一場歐洲正風行的足排球運動，羅納狄紐將會是台灣迎接過最重磅的足球明星，加上目前世界盃所帶起的足球熱潮，許多球迷都感到相當興奮。

不過羅納狄紐27日已在IG發布將不會抵台的消息，但他也在文末留下伏筆，「我們將會帶來一次盛大派對，給台灣的朋友們一個大擁抱，很快會相見的。」

日前接受媒體訪問，羅納狄紐談到最看好哪支隊伍奪下本屆世界盃冠軍，不意外地給出了巴西的答案，他認為這支「森巴軍團」毫無弱點，世界排名第一是貨真價實的，另外他也點名英格蘭、葡萄牙、法國、阿根廷及西班牙是奪冠熱門選項。