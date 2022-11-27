甲文青草莓莉莉優格(左起)、芝士莓莉、莓莉雪霜凍以不同配料混搭玩出新意。（甲文青提供）

年末進入草莓季，手搖飲店大苑子趁勢將夢幻飲品「莓好時光」、「莓好花漾」回歸，即起於限定門市開賣，12月8日開始在全台上市，酸甜滋味配上粉色外觀，講求好喝也好打卡。甲文青則推出草莓冰沙系列迎戰，冷冷天氣裡喝冰飲，讓感官瞬間暢涼。

大苑子「莓好時光」使用許慶良鮮乳加上新鮮草莓調製而成，濃郁十足還能喝到新鮮草莓果肉，再加上小碎冰讓口感甜而不膩；「莓好花漾」則主打清爽順口，新鮮草莓加上香醇青茶，還包含QQ愛玉和一整顆新鮮草莓，層次豐富，每喝一口都能感受滿滿配料。

業者透露，從2019年起品牌就展開超狂任務，草莓果農早上4點開始進行草莓採收、大苑子直接將「行動農檢室」進駐到苗栗大湖產地，在產地完成農藥檢驗；8、9點就開始發車配送至全台門市，最快2小時就送到店家。

甲文青「莓莉雪霜凍」以酸甜清爽的草莓冰沙搭配鮮奶和優格，滿滿的青茶凍配上厚厚一層新鮮草莓丁，濃郁的茶香與草莓完美契合；「芝士莓莉」則用香醇濃郁的鹹甜芝士奶蓋搭配草莓冰沙，加上香氣十足的餅乾粉，瞬間成為可口下午茶點心；最後是「草莓莉莉優格」，綿密的優格冰沙搭配草莓丁和草莓醬，每一口都能嚐到草莓果粒，頗受女孩喜愛。