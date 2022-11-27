屏東地檢署選後查賄不鬆懈，專案小組調查發現，車城鄉一名鄉長候選人樁腳，以1票1千元代價向選民買票，其中一劉姓樁腳見事跡敗露逃匿，檢警正將盡速將人拘提到案。

屏檢指出，張姓樁腳於11月中旬，交付10萬元給劉姓樁腳，囑咐以每票1000元為候選人買票，接著便將錢依指示向選區內多位選民，依每戶家人選票數具有選舉權人數，以每票1000元代價交付對方，尋求支持。

專案小組連日偵辦並傳訊相關人到案釐清，扣得重要證物且據選民具體指述，認定違反公職人員選舉罷免法罪嫌重大，並有勾串滅證之虞，因此向法院聲請羈押禁見，劉姓樁腳卻早一步逃逸。

另外鹽埔鄉也發現賄選情事，一名呂姓男子與鄉長候選人具親屬關係，為求家人能順利當選，於11月14日交付5萬元予曾姓鄉民代表候選人，曾再自行出資5萬元，以包裹式方式，綁定鹽埔鄉長、鄉代及村長候選人共同買票，得到買票金每位選民共收到1500元賄選現金。

經扣得相關證物及傳訊相關人到案說明，已掌握具體事證，且多數選民均繳回賄款，檢察官諭知呂交保20萬元候傳。