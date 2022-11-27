中國河南鄭州爆發疫情，鴻海富士康鄭州廠也遭到池魚之殃，隨之衍生的員工抗議事件日前雖已落幕，但為固椿，鴻海富士康鄭州廠不惜再下血本，針對即將到來的12月及明年元月推出激勵政策，還特別在明年元月份奉上「新年大禮包」，來動之以「財」。

鴻海富士康鄭州廠為感謝同仁參與疫情期間的閉環管理，積極配合公司生產安排，近日宣布最新的激勵政策，在12月部分，舉凡11月1日前到職且於12月6日至12月31日期間正常出勤天數超出10天以上的正式工，可望享有8,000～1萬元人民幣不等的持續服務激勵，另派遣工部分，雖然持續服務激勵下修至4,000～6,000元人民幣，但仍得持續享有原有的入職簽約獎金。

除此之外，全體正常出勤全體員工含新入職者，12月若出勤天數達26天，還有一筆為數3,000元人民幣的閉環暖心補貼可以領，若出勤天數不足，補貼金額則按實際出勤天數來折算。

元月部分，為鼓勵鄭州廠11月1日前入職、正常出勤全體員工，只要出勤天數達10天以上的正式工，依約得享有3,000～7,000元人民幣不等的持續服務激勵金，派遣工部分亦有1,500～3,000元人民幣的持續服務激勵金可領。

惟不同於12月的閉環暖心補貼，因應農曆春節期間，元月的補貼名目應景的改為「新年大禮包」，金額則大幅調升至6,000元人民幣，較12月給出的閉環暖心補貼金額還多出一倍，不過要拿到此項補貼，必須在元月累計出勤天數達到23天以上。