萊爾富幾米4號店精心規劃兒童遊憩閱覽區及專用座椅，打造親子友善空間，店址為新北市林口區仁愛路二段492-1號。（萊爾富提供）

萊爾富和知名繪本作家「幾米」四度攜手，聯名打造的「幾米主題4號店」於林口登場。4號店鎖定年輕客層並結合周邊學區特色，門市以「溫柔陪伴」為主題，透過設計師精巧安排，將繽紛童趣元素層疊重組，除有大型打卡視覺牆面供粉絲拍照，更規劃親子友善空間，設有遊憩閱覽區與兒童專用座椅，打造出大小朋友都愛訪的超萌系療癒樂園，還有多款幾米限定周邊商品可買。

據萊爾富內部資料顯示，聯名主題店不僅可提升座位經濟，同時也有助提高單店客單價20至30％。幾米3號店台北迪化門市開幕不到半年已吸引上百萬人次造訪，萊爾富趁勝追擊於台北再開出第2家聯名店，同時也是全台第4間幾米主題門市。為歡慶開幕，即日起至萊爾富幾米主題4號店林口童樂門市，即可享有多款周邊限定小物優惠價，像是幾米繪本限定系列的雙層玻璃杯、輕量型保溫杯等，最低下殺4.4折起，像是原價359元的雙層玻璃杯，優惠價只要159元；原價299元的輕量型保溫杯200mL，199元即可入手。

店內空間規劃以一道近2米高的鉛筆立體造型立柱區分商品區與休憩區，鉛筆立柱上還有啦啦隊女孩造型立板，象徵喚起純真童年的滿滿活力，也同時呼應對面運動公園；此外，店內更將近1／2的空間設計為休憩區，也是其最大亮點，除了有大量休憩用座椅，更規劃專屬小孩的遊戲閱覽空間，並提供童書、拼圖軟積木及兒童專用桌椅等，打造友善的親子環境，家長帶孩童來也能感到安心放鬆。