溪湖鎮大竹里長何炳樺逆襲成功，打敗黃瑞珠，當選溪湖鎮長。（何炳樺提供／吳敏菁彰化傳真）

溪湖鎮大竹里長何炳樺逆襲成功，打敗黃瑞珠，當選溪湖鎮長。（何炳樺提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣26個鄉鎮市長選舉，國民黨拿下6鄉鎮市、民進黨4席、無黨16席，最受矚目，除了彰化市民進黨林世賢和員林市國民黨游振雄成功連任；打敗現任，挑戰成功有湖溪鎮何炳樺贏黃瑞珠、田中鎮蕭淑芬贏洪麗娜和田尾鄉許淑美贏林守政，全都是無黨。

彰化縣鄉鎮市長選舉在2018年，國民黨10席、民進黨7席、無黨9席，2022年共65人登記選，其中無黨遽增，伸港鄉因爭取國民黨提名擺不平，6人清一色以無黨參選，田尾鄉4名候選人也全無黨。2022年選舉結果，藍、綠鄉鎮長席次都減少，但無黨大幅成長，女性鄉鎮長也從5人，增加到7人。

因兩任屆滿，面臨重新洗牌而競爭激烈的鄉鎮，和美鎮由國民黨林庚壬拿下。伸港鄉由無黨縣議員林宗翰服務處執行長黃永欽當選。大村無黨賴志銘打敗現任村長游盛的妻子許美珍。埔心鄉無黨張佩瑩打敗藍，綠候選人。永靖鄉4人激烈競爭，民進黨魏碩衛勝出。社頭鄉藍營鬧分裂，國民黨蕭浚二仍勝出。芳苑鄉國民黨林保玲打敗民進黨。大城鄉無黨陳玉照勝出。

爭取連任成功，包括彰化市民進黨林世賢、鹿港鎮國民黨許志宏、線西鄉無黨蘇韋峻、福興鄉民進黨蔣煙燈、花壇鄉國民黨顧勝敏、芬園鄉民進黨林世明、員林市國民黨游振雄、埔鹽鄉許文萍、北斗鎮無黨李玄在、二水鄉無黨蘇界欽、溪州鄉國民黨江淑芬，同額競選有秀水鄉無黨林英嘉、二林鎮蔡詩傑、埤頭鄉無黨杜懿彩、竹塘無黨鄉蔡碩任。

連任受挫3鄉鎮，無黨溪湖鎮大竹里長何炳樺逆襲成功，擊敗溪湖鎮國民黨黃瑞珠；無黨議員蕭淑芬換跑道，打敗田中鎮無黨洪麗娜；無黨許淑美頂著台大碩士和十大神農、苗木花卉產銷班長，勝取無黨田尾鄉長林守政。