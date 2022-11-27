國寶級藝師江清露「美女倒水」泥塑，由許哲彥老師修補後重現雲林縣北港運動公園。（柯中元提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港國中師生藉由美術考古課程，在北港鎮運動公園挖出已去世國寶級廟宇剪黏藝師江清露「美女倒水」泥塑，經江清露徒弟許哲彥修補，已重置公園內。早年公園整建時，泥塑被埋入地下，如今重見天日，將擇日舉行啟用儀式，並埋下1個時光膠囊，記錄泥塑的歷史故事。

江清露為彰化永靖福興村人，生於1914年，1994年去世，是台灣著名的廟宇剪黏藝師，曾參與北港朝天宮剪黏製作，在北港住了10餘年，其間受聘北港鎮公所在北港運動公園製作數座泥塑，包括擲鐵餅運動員、噴水池內的倒水美女，擲鐵餅運動員目前保存良好，但倒水美女卻在20餘年前公園整建後消失無蹤。

北港運動公園2年前進行改建，整地時挖出許多文物，引起地方文史工作者關注，認為「美女倒水」泥塑可能在整地時就地掩埋，因此著手在公園內尋找泥塑下落，北港國中美術老師鄭詠仁規畫美術考古課程，師生齊心成功讓泥塑重見天日。

曾協助找尋「美女倒水」泥塑的北港鎮民柯中元表示，泥塑出土時已有些毀損，大家特別請來江清露大師的徒弟許哲彥協助修補，重現60年前風貌，並保留底座、當年噴水池旁石椅，放置在公園內「鴻禧亭」涼亭旁，重現這個被遺忘多年的歷史回憶。

北港鎮公所表示，地方文史工作者特別製作1個時光膠囊，裡面有「美女倒水」泥塑各個時期的照片，以及如何挖出泥塑、修補泥塑過程的文字紀錄，將擇日舉辦泥塑啟用儀式，把時光膠囊埋在泥塑旁，待40年後泥塑百年之時，再挖出來加以記錄時空的更迭。