2022年世界盃足球賽如火如荼進行中，被稱為「死亡之組」的E組賽事，日本隊大爆冷門擊敗德國隊，今晚6時再戰哥斯大黎加，若再度贏球，就確定晉級16強賽，讓日本球迷十分興奮，其中一名美女醫師木村好珠，在網路公開支持日本隊，網友發現她的顏值超高，引起熱烈討論。

世足賽的賽事除了是一大重點，場外的帥氣球員和顏值高的球迷也成為熱議焦點，來自日本的精神科醫生木村好珠，從擅長的領域理解足球員的心理層面，幫助球員找回最好的心理狀態，曾指導過日本知名球員山川穗高、南葛SC，同時也是英超曼城球迷，曾以球評的身分活躍於各大節目，推特擁有2萬多粉絲，算小有名氣。

木村好珠將白袍換成球衣，公開挺日本隊。（圖／推特@木村好珠）

日本隊在世足賽捷報頻傳，身為當地球迷的木村好珠，在推特PO她穿球衣挺日本隊的照片，畫面中，她留著俏麗短髮，襯托小巧的巴掌臉，五官精緻小巧，輪廓飽滿秀氣，淺淺一笑非常甜美，讓大批網友戀愛，紛紛留言：「醫師好美」、「可愛極了」、「還是那麼好看」。

事實上，32歲木村好珠曾參與2009日本小姐選美，在準決賽中勇奪大獎，後來在幾部電視劇客串演出，並發行個人寫真，無論是外型和身材都不輸藝人。