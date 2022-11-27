梁育慈(左)以新人之姿首次參選，就拿下屏東縣議員第一選區最高票。(林和生攝)

九合一選舉結果出爐，屏東縣議員55席中，第2選區現任副議長盧文瑞，以9577票不僅拿下選區最高票，更是全縣最高票議員當選人，未來可望繼續搭配現任議長周典論，瞄準連任副議長寶座。

除此之外，屏東縣議員第一選區競爭激烈，12席議員席次共有25人參選，首次代表民進黨出征的新人梁育慈，初試啼聲便以7559票，拿下選區最高，擊敗眾多連任多屆老將。至於國民黨現任議員唐玉琴意外落馬，引來不少支持者湧入臉書為她加油打氣。