新疆烏魯木齊民眾住家遭封門以致火災無法逃生而喪命，引爆大陸各地對防疫過度封控措施大量抗議，多個城市抗爭與衝突事件不斷。據網上流傳的圖片顯示，北京與南京等數個知名大學的學生以舉白紙做為抗議象徵，藉此避開網路的文字審查與警方可能進行逮捕的風險。

《路透》報導說，新疆烏魯木齊市執行清零政策要求民眾足不出戶，傳聞在一場公寓大樓的嚴重火災中，因民眾家門遭封死無法逃生而喪命，引爆大陸社會對過度封鎖措施的不滿，對封控措施的抗爭風潮正在各地蔓延。

上海市民舉行對烏魯木齊火災受難者燭光悼念活動，有部份人士響應南京的大學生舉白紙抗議，遭到警方逮捕。（圖／路透）

報導說，上海市民從周六晚開始聚集為烏魯木齊遇難者舉行燭光守夜活動中，據目擊者所述與流傳的視頻顯示，一名南京傳媒大學的女學生持著白紙表達悼念與抗議之意，但遭到數位不明身份人士將白紙搶走，隨後卻有更多人帶著白紙參與聚會，並以手機照亮白紙表達抗議，吸引更多學生參與。網上流傳的視頻中顯示，有新疆學生講話引起大家共鳴，隨後校方熄燈，學校領導隨後到場喊話，稱馬上解散就可以不追究責任，又威脅會處分學生，說「總有一天你要為你們的行為付出代價」，學生則反譏「國家也要為其作為付出代價」。

Shanghai tonight. Protest at vigil for the dead in Urumqi. “Freedom. No more test. Throw off your masks” and The March of the Volunteers. Surrounded by police on all sides. 500-1000 people. pic.twitter.com/CXWrnYhrQc — Philip Róin (@brandhane) November 26, 2022

《路透》指出，根據微信聊天群在網上分享的截圖顯示，上海民眾也建議在表達抗議時要攜帶白紙。這種做法在2020年香港抗議活動的高峰期也曾被使用過，抗議以此躲避警方可能以標語上的文字做為逮捕的依據，或是將來做為法院定罪判刑的證據。今年俄烏戰爭爆發後，莫斯科也有反戰人士以白紙表達抗議。

報導說，一些網路用戶也在網上張貼空白紙張圖片，聲援快速蔓延的白紙抗議行為，但是到了周日早上，微信與微博已開始對白紙圖片與相關標籤進行審查與刪除。有網民表示，「如果連一張白紙都害怕，說明你內心有多麼虛弱。」