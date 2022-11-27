新疆烏魯木齊民眾住家遭封門以致火災無法逃生而喪命，引爆大陸各地對防疫過度封控措施大量抗議，多個城市抗爭與衝突事件不斷。據網上流傳的圖片顯示，北京與南京等數個知名大學的學生以舉白紙做為抗議象徵，藉此避開網路的文字審查與警方可能進行逮捕的風險。
《路透》報導說，新疆烏魯木齊市執行清零政策要求民眾足不出戶，傳聞在一場公寓大樓的嚴重火災中，因民眾家門遭封死無法逃生而喪命，引爆大陸社會對過度封鎖措施的不滿，對封控措施的抗爭風潮正在各地蔓延。
報導說，上海市民從周六晚開始聚集為烏魯木齊遇難者舉行燭光守夜活動中，據目擊者所述與流傳的視頻顯示，一名南京傳媒大學的女學生持著白紙表達悼念與抗議之意，但遭到數位不明身份人士將白紙搶走，隨後卻有更多人帶著白紙參與聚會，並以手機照亮白紙表達抗議，吸引更多學生參與。網上流傳的視頻中顯示，有新疆學生講話引起大家共鳴，隨後校方熄燈，學校領導隨後到場喊話，稱馬上解散就可以不追究責任，又威脅會處分學生，說「總有一天你要為你們的行為付出代價」，學生則反譏「國家也要為其作為付出代價」。
《路透》指出，根據微信聊天群在網上分享的截圖顯示，上海民眾也建議在表達抗議時要攜帶白紙。這種做法在2020年香港抗議活動的高峰期也曾被使用過，抗議以此躲避警方可能以標語上的文字做為逮捕的依據，或是將來做為法院定罪判刑的證據。今年俄烏戰爭爆發後，莫斯科也有反戰人士以白紙表達抗議。
報導說，一些網路用戶也在網上張貼空白紙張圖片，聲援快速蔓延的白紙抗議行為，但是到了周日早上，微信與微博已開始對白紙圖片與相關標籤進行審查與刪除。有網民表示，「如果連一張白紙都害怕，說明你內心有多麼虛弱。」
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