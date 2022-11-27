日本在小組賽首戰跌破眾人眼鏡，逆轉擊敗德國搶下3分積分，雖然因淨勝球處於劣勢而處在E組第2，但只要此戰贏下哥斯大黎加，加上稍晚的德國取得平手或輸球，將提前一戰取得淘汰賽門票；而哥斯大黎加0比7慘敗西班牙，在E組當中排在墊底位置，面對日本將迎來背水一戰。哥斯大黎加本場多次試圖在左邊路發動進攻，但日本後防線收縮相當快速，哥國無法貿然傳球，而日本自己也無法把握攻勢，半場結束雙方0比0進入中場休息。

日本此戰排出4-2-3-1陣型，相較首戰有大幅變動，先發門將依然是權田修一，板倉滉、吉田麻也擔任中衛，左右邊衛長友佑都、山根視來，2名後腰遠藤航、守田英正，進攻中場由鎌田大地、堂安律、相馬勇紀擔綱，單前鋒上田綺世，其中山根視來、守田英正、相馬勇紀、上田綺世及堂安律是本屆首次先發。墨西哥排出4-4-2陣型，先發門將納瓦斯，4名後衛左至右為歐維耶多、卡爾沃、杜阿特及華森，中場由G.托雷斯、特黑達、波傑斯及富勒組成，2前鋒康崔拉斯、坎貝爾。

比賽前半段的時間，球權大多數都在日本隊腳下，且受制於「藍武士」中後場嚴密防守，讓哥斯大黎加很難出球與前場產生連結。第13分鐘日本率先發動攻勢，哥斯大黎加後衛試圖解圍，可是球沒清遠，堂安律禁區外圍掌握球權，隨即轉身深入禁區送出橫傳，只可惜日本隊沒有人可以順利插上。

哥斯大黎加本場多次試圖在左邊路發動進攻，但日本後防線收縮相當快速，造成哥國傳球好幾次以失誤收場，只是日本自己也無法把握攻勢，半場結束雙方0比0進入中場休息。雙方主要半場數據：日本37%、哥斯大黎加52%、無法決定球權歸屬11%；日本3記射門、哥國2次，雙方沒有射正；日本犯規次數12次、哥國5次；雙方各有1張黃牌；日本傳球成功率86%、哥國87%；角球方面日本1次。

下半場開賽，日本試圖重演前戰逆轉德國戲碼，攻勢相較上半場猛烈許多，46分鐘守田英正外腳背具有威脅力的射門，被納瓦斯成功撲出底線外。