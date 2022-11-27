吳申梅（右）與蕭煌奇亦師亦友感情深厚。（好莉嗨提供）

蕭煌奇將於下月24、25日舉辦「朋友你現在好嗎？」演唱會，未開演已造成轟動，目前僅餘零星門票，令歌迷相當期待；日前傳出婚訊的吳申梅也特地帶著喜餅，前往錄音室探班為蕭煌奇打氣，原來她一直視他為老師，婚前曾開視訊讓蕭煌奇「鑑定」男友，沒想到他當時說的一席話加速吳申梅良緣，成為歌壇佳話。

吳申梅日前閃婚旅遊科技業高層Eric，蕭煌奇是唯一知悉戀情的圈內好友，當時她和Eric在海外約會，還特別開視訊讓蕭煌奇與經紀人「鑑定」男友，事後蕭煌奇跟她說：「這個男生不錯喔，成熟穩重，滿內斂的，可以再多多認識。」沒想到雙方很快就互訂終身，他開心直呼：「我應該也算是媒人之一吧。」吳申梅打電話向蕭煌奇報喜那刻，他簡潔有力送上「金賀」2字，還引用為她量身打造、製作的〈咱攏要幸福〉祝福這對佳偶，讓她非常感動。

蕭煌奇下月開唱恰逢耶誕節，讓許多粉絲歡呼不已，近期他登上百萬網紅阿翰的頻道「阿翰po影片」演出特別篇《房東阿姨之遺失的黑皮鞋 ft.蕭煌奇》 ，蕭煌奇飾演遺失黑皮鞋的乘客，飾演車掌小姐的阿翰聽到他自彈自唱〈慢冷〉，不僅一見傾心，還自我介紹是台妹版的鄧麗君，使出特殊癖好、大聞腳丫，還邀他猜自己內褲顏色，笑翻大票網友，一推出點閱立刻大破65萬，蕭煌奇還在影片下方留言「演唱會找阿翰來當我的女嘉賓好了，你們說如何？」引爆留言接龍，究竟阿翰會不會順利成為演唱會嘉賓，蕭煌奇預留伏筆笑說：「就請大家來演唱會解開謎底囉。」