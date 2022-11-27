九合一選舉結果民進黨慘敗，總統蔡英文宣布辭黨主席為敗選負責。前立委蔡正元今(27日)在《週末大爆卦》節目強調，蔡英文少說也該對自己執政的失誤表達歉意，如為何做出高端疫苗、邊境開放等決策，如果蔡任用的官員、專家都沒有跟她報告事實，那蔡英文真的有在當總統嗎？

蔡正元談蔡英文選前的訴求：「等於是說你相信蔡英文就投給民進黨候選人嘛，等於是對蔡英文的很嚴格的一個信任投票」，結果票投出來證明一件事情：大家不信任蔡英文，不接受蔡英文中央執政的成績，把這個成績打不及格，那(對)你總該有個反省的意義吧？

「沒有情感又又要做情感的勒索，不是自找麻煩嗎？」蔡正元說，所以昨天的新聞稿，少說也要對自己執政的失誤、失敗，做出某種程度的歉意，因為你對人民歉意，並沒有什麼值得羞恥的地方，說：我們什麼地方做得不妥當，造成我們的同志選舉失敗。

蔡正元質疑，「陳時中不是妳任命的嗎？」陳時中很多不當的政策，包括高端疫苗，「不就是妳決定的嗎？包括陳建仁，很多決定就是妳跟陳建仁搞出來的嘛！」陳時中有那個膽子去阻擋進口BNT疫苗嗎？「如果沒有妳同意，他敢嗎？那妳為什麼做這個決定？這就是妳要去討論(檢討)的嘛。」

「還有妳任用的官員，為什麼專家會議開完以後，覺得開放(邊境)之後，全台灣只有10萬人會確診？今天800多萬人確診，妳告訴我妳的專家是怎麼估計的？妳是不是刻意地在隱瞞事實？難道這些人都沒有跟妳報告嗎？」蔡正元問，「如果這些人都沒有跟妳報告的話，有一件事我很訝異：妳真的有在當總統嗎？」