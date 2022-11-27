南投縣44歲蕭先生肚子痛了3天，原以為是便秘，結果半夜痛醒，甚至噁心嘔吐掛急診，經檢查發現其血糖、膽固醇及解脂脢超標，其中三酸甘油脂超標35倍，診斷為三酸甘油脂引起的急性胰臟炎，醫師緊急幫他進行血漿置換術後，順利緩解症狀出院返家。

蕭先生在菜市場工作多年，長期睡眠不正常，年輕時抽菸，幾乎每天1包鹽酥雞搭1杯半糖手搖飲，體重一度破百、達130公斤，他被醫師宣判罹患糖尿病後，飲食方面稍微收斂，不過有時工作太忙、壓力太大，一時忘記暴飲暴食，沒想到健康再度亮紅燈。

蕭先生肚子痛3天，原以為是便秘不以為意，沒想到日前半夜痛醒掛急診，經檢查血糖高達280mg／dl(正常值低於200mg／dl)，膽固醇313 mg／dl(正常值低於150 mg／dl)，而三酸甘油脂更飆到5339mg／dl(正常值低於150mg／dl)引發急性胰臟炎。

衛福部南投醫院肝膽腸胃科醫師黃仲岐指出，膽結石阻塞、酗酒，是引發急性胰臟炎主因，而三酸甘油脂過高，也可能導致急性胰臟炎；急性胰臟炎患者最常見症狀為腹痛，部分患者伴隨噁心、嘔吐與發燒等，嚴重恐併發急性腎衰竭、呼吸衰竭，甚至危及生命。

腎臟科醫師洪秉鴻評估後，緊急幫蕭先生採取「血漿置換術」治療，透過儀器將患者血液從靜脈導出，將血液中有害於人體的抗體過濾出去，並補充健康的新鮮血漿進入病人體內；首次療程結束，患者的三酸甘油脂指數降至162mg／dL，大幅縮短病人恢復時間。

洪秉鴻提醒，血漿置換術僅能在短期降低血脂，幫急性胰臟炎患者進行緊急處置，如果要持續維持正常數值，患者除了遵從醫囑接受藥物治療，更重要的是要保持良好生活作息，均衡飲食，規律運動，減少喝酒，才能維持健康。

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