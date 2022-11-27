集集鎮長陳紀衡說，若沒人表態參選濁水溪線立委補選，他將勇敢承擔。（楊靜茹攝）

九合一選舉出爐，南投縣第2選區立委許淑華當選南投縣長，不過選舉還有延長賽，依《選罷法》規定區域立委遺留任期大於1年，其辭呈生效日3個月內須完成補選，藍綠陣營磨刀霍霍再闢戰場。

第2選區範圍包括南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉，仿間俗稱「濁水溪線」選區，該區竹山鎮、名間鄉是綠營票倉，但兩鎮人口數相加仍少於南投市，政治版圖長期藍大於綠。

國民黨縣黨部主委林儒彬，也是現任南投縣長林明溱的兒子，有意接棒父親的政治路，早已表態參選立委補選。林儒彬說，這次九合一選舉藍營展現大團結，鄉鎮長席次過半，上屆5席略增為7席，有所成長，為了避免黨內因立委補選、初選而撕裂，傾向於以徵召方式遴選人才補選。

不少人認為，民進黨蔡培慧角逐南投縣長失利，若轉戰區域立委很不錯，不過她兩度表態不考慮；另擔任蔡培慧競選陣營發言人、集集鎮長陳紀衡，則展現企圖心說：「濁水溪線立委對民進黨而言，一直是艱困選區，若沒人表態參選，我會勇敢承擔。」民進黨南投黨部主委蔡銘軒則保守說，尚未談到這部分，將與黨中央討論後再決定。