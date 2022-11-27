「青花驕豪華鍋物組」湯底鮮麻不燥，涮上澳洲和牛霜降更銷魂。(王品集團提供)

「聚北海道昆布海鮮鍋組」包含100隻活凍甜白蝦、阿根廷野生魷魚等澎派海味。 (王品集團提供)

迎接派對旺季，購買4組「派對杯子旦糕組」再贈送派對架一座。(王品集團提供)

世界盃足球賽如火如荼進行中，瘋賽事需要球友和美食來作伴。搶搭世足商機，王品集團集結旗下品牌推出宅家瘋美食優惠，吸引球迷消費。零售品牌「王品嚴選」研發西式套餐，包含「油封櫻桃鴨」、「果香海虎蝦」等功夫料理，而鍋物品牌「青花驕」、「聚 日式鍋物」將經典的麻辣鍋、昆布鍋變身冷凍鍋物組，讓球迷邊看球賽邊嗑美食，年底前可享79折優惠，最高可省1000元。

融合異國風味的「王品嚴選西式冷凍套餐」，推出世界級經典美食「法式油封櫻桃鴨」為觀賽助興。主廚精選花蓮玉里櫻桃鴨腿，以油封技法搭配低溫慢火熟成，造就油封鴨輕劃即骨肉分離的軟嫩好滋味。而「咖哩果香海虎蝦」以20公分長的巨無霸海虎蝦為主角，海虎蝦肉質緊緻Q彈，搭配「西堤牛排」人氣咖哩果香醬，鮮甜提味。還有「法式海鮮熬蝦湯」、「起司波菜肉醬千層麵」共7道餐點，澎派份量可供6人分享。「西式冷凍套餐」原價4999元，12月31日前訂購可享79折優惠價3999元，現省1000元。

揪球友看球賽，刺激的賽事搭配刺激的麻辣鍋也合適，火鍋開煮，氣氛馬上嗨起來。王品旗下的「青花驕豪華鍋物組」選用重慶九葉青花椒入鍋，標榜湯底鮮麻不燥，再涮上澳洲M8-9和牛霜降、澳洲安格斯熟成雪花牛，銷魂美味好不暢快。另一個品牌「聚 北海道昆布海鮮鍋組」則以北海道昆布熬煮的濃郁高湯，搭配100隻活凍甜白蝦、阿根廷野生魷魚、極鮮海灣干貝，爆量甜蝦海味十足。兩款鍋物組皆適合4人共食，原價2499元，12月31日前訂購打79折，優惠價1999元。

另外，火烤兩吃的「王品嚴選老饕全牛饗宴」，集合品牌最熱銷的7款生鮮肉品，包含適合燒烤的美國特級肋眼牛排、紐西蘭熟成肋眼牛排，或火鍋最佳拍檔澳洲M8-9和牛霜降等，7款肉品總重量1.3公斤，原價2499元，12月31日前訂購，優惠價1999元，等同於79折。

吃美食甜點也不能缺席，「綠帶純植物烘焙」主打以南瓜、堅果、椰子油等天然食材取代蛋、奶等動物性原料來創作甜點。業者集合4款人氣杯子旦糕推組合優惠，純植物的健康配方，凌晨觀賽滿足口腹之慾，負擔也減輕。繽紛的「派對杯子旦糕組」以南瓜旦糕為基底，搭配4種主廚精心研發的無添加果醬、擠花與內餡，其中「法國櫻桃」以70％酸櫻桃醬與火龍果汁打造甜美桃紅擠花，點綴玫瑰花瓣更顯浪漫；「紐約巧克力」選用有機豆乳調和比利時苦甜巧克力，頂層擠花濃郁滑順，內餡填入堅果醬提味。迎接派對旺季，杯子旦糕每組優惠價320元，購買4組再贈送派對架一座。