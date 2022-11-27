「暈船」是指因為對方某些舉動而動情的意思。一名將屆40歲母胎單身的網友表示，最近公司來了一個大三女實習生，沒想到認識第一天，他就因為一句「早安Jackson」暈船，常常假裝7-11有買一送一優惠贈送咖啡，為了她沒去過好市多馬上辦卡，甚至為了女生想要行李箱、看世足，特地辦理首刷贈送行李箱、愛爾達會員的信用卡。直到某天下班發現女大生有男友，才讓他決定果斷下船。貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，從沒談過戀愛的他跟暈船哏圖一般荒謬。近日公司有個女大三生到他的部門實習，由於同事離職變成他帶新人熟悉公司，沒想到因為對方每天禮貌道「早安Jackson」，下班時把完成事項寫在紙條通知他時，還會寫上他的名字，讓原PO大暈船，「我其實從第一天聽到早安Jackson就開始暈了」。

此後原PO常常藉故送禮，假裝7-11有買一送一優惠送咖啡；聽到女生說是嘉義人沒去過好市多，馬上去辦會員卡；聽到女生最近想買行李箱，立刻胡扯自己信用卡開戶首刷禮送行李箱，問她要不要；聽到女生沒電視又想看世足，馬上辦了有送愛爾達會員的卡，每天跟女生回報比數。原PO坦言，雖然年紀相差很大、知道女生沒興趣，他還是沒辦法克制對女生好的想法，直到某天下班發現女生有男友，他才終於清醒、決定剪卡下船。

對此，許多網友紛紛回應，「Jackson早呀～最近想要買車捏～」、「Jackson我也想看愛爾達，怎麼私訊你」、「你的愛爾達應該是她男友在看」、「Jackson要不要跟我一起去看陶朱隱園」、「笑死，雖然不應該笑的，但真的笑死」、「看完其實覺得有點可憐…」、「可是Jackson，嘉義有Costco」。