「客家很有市」活動吸引許多民眾參加。（高雄市客委會提供／林瑞益高雄傳真）

客家人在秋收時節有還福儀式，感謝上天保佑一年來的豐收。高雄市客家事務委員會27日下午在高雄愛河畔的光之塔附近舉辦「客家很有市—音樂馬戲市集」，活動包含客家傳統還福祭祀儀式、藝人表演與馬戲劇團等，吸引許多民眾參加。

高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，客家人在秋收時節會有還福儀式，感謝上天保佑一年來的豐收，此次活動也藉著這樣的習俗與精神，一方面遵循古禮辦理還福祭祀儀式，另一方面，從異國風情的人文元素為發想，以表演藝術出發，結合西方特技的馬戲表演藝術與客家音樂元素，呈現跨域異文化的璀璨風情，及傳統與新創交織的客家優美文化。

過去客家人多以務農為主，因靠天吃飯而有「春祈秋報：年頭祈福、年尾還福」的傳統習俗；年初播種時節，祈求上蒼保佑風調雨順、五穀豐收，年末收成時分，祭祀酬神感謝上天並歡慶豐收。同時，主辦單位貼心地提供客家粄食讓賓客們吃平安。

活動邀請到巴西知名薩克斯風演奏家Diogo Pinheiro以及台灣知名薩克斯風演奏家林敬堯，演奏「你是我的眼」、「Sugar」等歌曲，民眾專心聆聽；金曲歌手蕭迦勒演唱「阿娘的土地」及「戀戀魯冰花」等客語創作歌曲；「Eye Catching Circus創造焦點馬戲劇團」，以呼拉圈結合肢體律動融入各種花式技巧，也結合了雜耍、軟骨功、人體疊羅漢等技巧，相當吸睛。