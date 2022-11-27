據金管會公布9月數據，電子支付業當月代理收付實質交易款項金額約106.3億元，較上月增加約19.3億元，全聯旗下全支付交易金額持續累積，10月單月交易突破24億元，並持續推出指定品類、多元場域等行銷活動。

全支付宣布年底前全力衝刺會員數，明年目標20萬通路拓展，據資策會行動支付大調查顯示，北部和東部行動支付使用率整體較高，中部和南部相對低，與全支付觀察現有200萬用戶的使用行為有所不同；全支付總經理游金榮表示，全支付在交易表現上並未集中在等特定區域，而是平均分布在全台；因此未來通路發展策略上，將會以全聯門市周邊展開，讓中南部的消費者也能受惠電子支付的便利；而年輕族群偏愛的消費場域，也會是現階段積極開發的目標。

即起至12月18日，「特力屋」、「HOLA特力和樂」及「hoi!好好生活」3品牌也同時於全支付上線，單筆消費滿3000元，享6%回饋，而為迎戰年末耶誕、跨年購物季，全支付在美麗華百樂園推出10%回饋，即起至2023年1月2日，不限消費金額，最高享10%回饋。

另台鐵也預計於12月1日在全支付上線，目前已在台北、台中、高雄以及花蓮等4站進行購票試營運，啟用當日使用全支付，將推出購票享20%回饋。