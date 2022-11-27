《機智校園生活》鄭豐毅(前排左起)、王敏淳、王新凱(後排左起)、吳玳慈、賴雅琪、陳彥廷、謝祖武、黃柏峰、馮容潔、鄭芯恩、鍾岳軒出席見面會。（TVBS提供）

謝祖武（左）、王敏淳劇中飾演父女檔。（TVBS提供）

鍾岳軒（左）、鄭芯恩與粉絲互動。（TVBS提供）

「機智男孩IT BOYZ」鄭豐毅(左起)、陳彥廷、黃柏峰、鍾岳軒將於12月10日正式出道登台。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》27日再度南下高雄舉辦第5次見面會，由謝祖武率領黃柏峰、鍾岳軒、鄭豐毅、陳彥廷、王新凱、鄭芯恩、馮容潔、賴雅琪、吳玳慈、王敏淳等人，與粉絲相見歡，並宣布即將推出「機智男孩IT BOYZ」男團組合，令曾敲碗要「機智男團」出道的粉絲們直呼：「願望成真！」

獲廣大粉絲應援的黃柏峰、鍾岳軒、鄭豐毅、陳彥廷特別準備全新版〈WAKE UP〉，在見面會上帥氣唱跳表演，現場粉絲瞬間陷入瘋狂，4人也預告「機智男孩IT BOYZ」將在12月10日新北歡樂耶誕城舞台正式出道，見面會上更清唱新歌〈baby聽我說〉，深情歌聲讓眾人沉醉，男孩們也請大家期待「機智男孩IT BOYZ」有更多精彩的表演。

劇中父女檔謝祖武、王敏淳，第一次在戲劇之外的場合合體，謝祖武被問及「未來女婿」的人選，謝祖武表示：「劇中CP都一對一對的，我看就小胖（鄭豐毅）了」。現實中是星二代的王敏淳提到理想對象要像「爸爸」謝祖武一樣優秀，謝祖武聽完笑說：「這標準很高耶！我看很難喔！」父女倆一搭一唱，讓現場所有人笑翻。

最晚加入《機智》陣容，首次參加見面會的王敏淳，難掩激動的心情，透露許多人透過這部戲認識她，希望粉絲不只認識「徐念雅」的角色，也能多認識真實的「王敏淳」，因此，特別期待與大家見面。

有趣的是，見面會上，眾演員親自挑選粉絲上台，一起完成〈WAKE UP〉歌曲接力，沒想到，鄭豐毅竟然瞬間忘詞，被謝祖武及粉絲抓包，引來眾人一陣調侃，讓他連忙解釋：「我是因為熱昏了，原諒我啦！」眾演員面對即將到來的離別，紛紛表示會很想念跟大家一起拍戲的時光，也格外珍惜每一次與粉絲互動，在見面會和簽名會上，不斷感謝大家的支持，請大家繼續陪他們到最後。 為回饋粉絲，《機智校園生活》推出的畢業紀念寫真，線上預購及見面會現場限量發售，1500本瞬間秒殺，足見演員群的人氣爆棚。