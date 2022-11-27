刑事局統計，今年1至11月的詐騙案類，「假投資」詐欺案財物損失高達24億，占全般詐欺案4成，許多民眾在社群網站、交友軟體中遭歹徒搭訕，在各種利誘下踏入假投資陷阱。北部有婦人誤信LINE群組的「投顧老師」，加入投資平台APP，她挹注積蓄並向親屬借貸，最後陸續被騙走4000餘萬元。

警方指出，北部張姓女家管今年9月中旬，於臉書遭陌生帳號以有投資賺錢標的為由互加LINE好友，介紹陳女加入投資相關的LINE群組，經群組內犯嫌所假冒的老師及其他成員煽動下，陳女意志力動搖，下載假冒投顧公司所建假投資平台APP，假客服以規避政府監管、扣稅設定約定理由，要求陳女用網路銀行轉帳方式匯款至詐騙集團提供人頭帳戶。

警方說，陳女見假投資平台帳戶獲利驚人欲提領時，假客服以支付手續費為由要求她另付新台幣500餘萬元，陳女持續向親友借貸以支付手續費，但至10月底時，投顧老師、平台網站、App均無法聯繫、連線，陳女才發現遭騙，辛苦積蓄或親屬借貸而來的金錢的4000餘萬元不翼而飛。

刑事局分析近期假投資主要詐騙手法，發現詐騙集團多透過臉書、IG（Instagram）、LINE等社交軟體散播假投資資訊，以「投顧老師」為首標榜高報酬高獲利口號，吸引民眾加入投資群組，實則誘騙被害人下載APP，當被害人下載APP開始匯款至詐騙集團提供人頭帳戶後，詐騙集團透過修改後端數據，讓被害人誤以為有持續獲利而投入大筆金錢，當被害人欲變現時，便以各種話術推諉，如IP異常或需累積達一定金額才能提領，並將被害人自投資群組移除與封鎖APP帳號，被害人才發現該投資群組已無預警關閉並人間蒸發。

刑事局呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理的情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明的投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問應撥打165專線查證。