「劇場國寶」李國修生前巔峰之作《京戲啟示錄》，將重返舞台。（寬宏藝術提供）

2023年創拓版《京戲啟示錄》黃金陣容樊光耀（左起）、王月、屈中恆、郭子乾、導演李小平。（寬宏藝術提供）

「劇場國寶」李國修逝世將屆10周年，他生前巔峰之作、台灣劇場史上經典巨作《京戲啟示錄》，明年3月以2023創拓版《京戲啟示錄》正式重返大舞台；該劇被稱為「百年第一上等好戲」，1996年首演拉開好評序幕後，2000年經典版、2007年典藏版至2011年傳承版，累積長達25年口碑，經典台詞「人，一輩子能做好一件事情，就功德圓滿了」，更是李國修對表演藝術傳承的堅持。

2023年創拓版《京戲啟示錄》匯集當代戲劇界菁英卡司，李國修遺孀、藝術總監王月將親身演出要角「二大媽」，傳統戲曲導演李小平擔任導演，劇中主角「李修國」由屈中恆接棒擔綱演出，李國修弟子群郭子乾、樊光耀、范瑞君、張本渝、張允曦小8等人也暌違多年再次聚首；傳藝界極具深厚功底的武生戴立吾及台灣京劇天后黃宇琳、國光劇團高健國、帥氣武生曾冠東及劇場實力演員呂名堯、葉信威、李芙蓉等人加入。

王月表示，國修老師創立屏風表演班時，包含以前編寫的劇本絕對超過百部以上，但寫的都是別人的故事，《京戲啟示錄》是他在屏風表演班10周年時提筆寫自己與父親故事，這齣在「屏風10周年」推出的大戲，啟示著每一個人與家人的關係，2023創拓版《京戲啟示錄》因疫情延宕到2023年，剛好是「國修老師逝世10周年」，回頭來看才明白這是多麼有意義。

飾演主角「李修國」的屈中恆表示：「這齣戲這輩子一定要看，讓我們在現今找到更好的定位與前進的力量。」2023創拓版《京戲啟示錄》28日上午11點於寬宏售票正式開賣。

李小平導演感動說起演員們齊聚讀本時，重新面對劇本當下感動很濃，因為劇本存在著太多的感動，彷彿國修老師穿越時空般地提醒著我們，重溫這個劇本有太多的回憶和啟發。

李國修的經典作品「風屏三部曲」完結篇《京戲啟示錄》，被譽為「華人劇場的驚嘆之作」，是李國修追思父親而創作出的半自傳作品。以在中華商場裡終生做戲鞋的父親為原型，老鞋匠手中的針線，穿引出「戲中戲中戲」的故事；由「屏風表演班」演出「風屏劇團」，「風屏劇團」演出《梁家班》的故事，而「梁家班」演出京劇《打漁殺家》。獨特的敘事結構，被譽為當代劇場的驚嘆之作，也成為現代戲劇教材經典。

這部半自傳式的故事，承載了當代許多人的共同記憶與情感。歷年演出累積無數觀眾對其故事的感動與連結。邀請到王孟超擔任舞台設計顧問，特別建議將80年代的「中華商場」寫實的搬上舞台，並由影像設計王奕盛施展多媒體魔術勾勒出台灣人心中的黃金歲月。不僅呼應戲中戲呈現人跟演員當下的人生處境，更是隱喻「當時真是戲，今日戲如真」，譜出全新的啟示。2023創拓版李國修紀念作品《京戲啟示錄》將於2023年3月9日至3月12日於台北表演藝術中心首演，3月18日於高雄衛武營國家藝術中心、4月1日於臺中國家歌劇院巡迴演出，11／28(一)上午11：00於寬宏售票正式開賣。