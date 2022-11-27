女星大S和前夫汪小菲因拒絕支付協議費用鬧上法院，雙方在網路上隔空交戰，汪小菲媽媽張蘭更是語岀驚人，狂轟大S一家，並向前妻索要床墊，鬧得滿城風雨，汪小菲的緋聞女友張穎穎公開聲援，兩人似乎有意公開戀情，不料張蘭似乎並不同意，表示過去和張穎穎的親密合照是被對方騙了。

近日有網友發現張穎穎過去和汪小菲、張蘭母子出遊，不過當時疑似汪小菲尚未與大S離婚，對此張蘭在直播中表示：「妳沒有善良的心，不靠自己的本事、不靠自己的能力，對吧？妳利用我啊，妳把我騙到這個什麼山上去，來了10幾個粉絲接我，我根本不認識妳！粉絲群裡的其中之一把我騙到山上去，讓司機小琴用他的手機給我拍的照！」

張蘭直呼很少跟汪小菲合照，當天拍下母子出遊照，張穎穎故意兩張圖拼在一起放到網上，製造同行的假象，且張蘭說遇到粉絲都會合照，起碼有和10萬人合照，嚴詞批評：「但是有心機的只有1個！」張蘭強調當時並不認識張穎穎，直呼：「我會用法律的武器來保護我，誰誹謗我，威脅我，門也沒有，包括威脅我身邊的親人，包括利用她的善良，門都沒有」。

不過有網友翻出當時的合照，被發現張蘭與張穎穎似乎戴了同款項鍊，且看衣服是不同天拍的，網友更曬出質疑，疑似張穎穎助理的帳號負責對外接洽商務工作，再加上張穎穎曬出與汪小菲的甜蜜合照，讓整起事件外界霧裡看花。

張穎穎與張蘭合照被發現兩人戴一樣的項鍊。（圖／微博）