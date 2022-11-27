現在的老師好難當！一名家長在臉書抱怨女兒班級裡有群家長聯合起來列了一份切結書要求老師簽名，洋洋灑灑羅列了10點規定，並且已非第一次用此行為逼退老師，讓家長及網友們看了相當傻眼，紛紛留言砲轟。

一名家長在臉書社團「爆怨公社」貼出一份切結書，表示自己女兒班上有群家長在國小一年級時就已經逼退一位不遵照他們理念教課的老師，想不到對方這次竟列出切結書想逼退老師，讓原PO感嘆「老師辛苦了…只希望您不要因此放棄管教」。

從切結書上可以看見原先列出的6點，後來又手寫補上4點，總共10點規定。(翻攝臉書爆怨公社)

從切結書上可以看見原先列出的6點，後來又手寫補上4點，總共10點規定。

1、不以在課堂中發出聲音為由，處罰同學（如桌椅聲，文具掉落聲…）。

２、不應在最後一聲鐘響前沒進教室而遲到就要被處罰，應該給同學們緩衝時間。

３、不應以愛班服務不能下課來當處罰。

４、老師平時說話請心平氣和，勿大聲怒罵及斥責，多用鼓勵，正增強的方式。

５、老師請勿說不適合這個年齡應該聽的故事，或以恫嚇的語言威脅同學。

６、考試完勿把全班的分數唸出來。

７、對待學生要公平，同事件應有一致標準。

８、建立暢通、公開的溝通管道，符合家長的期待及知悉的權利。

９、晨光時間之運用方式具體規劃。

10、不要做與教育部規範之管教。

對於切結書內容，原PO質疑「搬校規禁止老師處罰？遲到不能罰？吵鬧不能罰？上課下課都不能罰…」，因此想站出來捍衛自己女兒的受教權。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言砲轟「就是因為這種家長和小孩越來越多，才使得私校盛行，但凡有點經濟能力的家長，誰都不願自己的小孩和這種害群之馬、恐龍家長同一班啊！」、「遇到這種家長…建議老師就當自己是復讀機，其他的都當作不知道就好」、「學校也怕事，不挺老師，還助紂為虐，這學校怎教出好學生」、「恐龍家長？？鼓勵帶回去自己教別為難老師」、「沒事沒事，請這些家長把自己的孩子帶回家自學吧」。