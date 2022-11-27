九合一選舉綠營大敗，民進黨內出現找戰犯聲音。綠委何志偉一番「黑道在核心」說法惹怒英系大老洪耀福，反擊怒嗆「你才是民進黨的敗類」。對此，名嘴朱凱翔以古代「清君側」形容大酸，不好直接打皇上，只好都說是佞臣搞鬼，大家還不都明白裝糊塗，皇帝自己才是最混蛋那個。

民進黨立委何志偉昨(26日)在政論節目痛批，陳時中陣營有「黑道在核心，難怪選情會選爆！」並直接點名前民進黨祕書長洪耀福。

「何志偉，你可以更扯！你是最扯！」洪耀福今(27日)在臉書痛批反擊稱，這次台北市長選舉，何志偉一而再、再而三扯陳時中後腿，故意安排行程設計陳。他強調，競選總部為了顧全大局，一再容忍何志偉，不料選後他還在扯，講些似是而非的故事，傷害競選團隊和陳時中，怒嗆何志偉：「你才是民進黨的敗類！」

而何志偉對此也不甘示弱再度回嗆：「公道自在人心，內行人不要講外行話，誰有權力安排陳時中行程？誰是操盤手？選票已經做出答案。」

「何志偉與洪耀福開撕，意外嗎？」朱凱翔在臉書評論此事指出，民進黨大敗是因為國民黨真這麼強嗎？還要加上其他派系袖手，甚至倒打一耙，就要你英系倒台啊！先打洪耀福這些人，古代叫做「清君側」，嚷嚷著「皇上啊！都是這些奸佞害您啊！」，「洪賊不除無寧日」之類的。不好直接打皇上，只好都說是佞臣搞鬼，但是其實演歸演，大家還不都揣著明白裝糊塗，皇帝自己才是最混蛋那個。