以百圓商品聞名的日本大創百貨新品牌「Standard Products」在2021年春天在東京澀谷開設一號店，品牌概念主打高質感、簡約、設計一致性，並跳脫大量生產及大量消費與廢棄，讓商品「用得更好也用得更久」的製作精神，在當地掀起購買熱潮。

品牌在今年5月踏出海外，在新加坡開設第一家海外店，並將在今年12月20日於台南南紡購物中心A2館正式進駐台灣，讓台灣消費者不必飛日本也能購得品質優良的純日系生活用品。商品售價多以 99元、139元為主，也有部分高單價商品提供選擇，被稱像是「更平價的無印良品」。

Standard Products商品設計風格洗鍊，色彩上多以文青氣質的黑、白、灰色調為基調，並富含巧思，例如不做底部有墊台的碗、或是長寬6×6公分到30×6公分等以「3的倍數」製作的小碟子，都是為了便於收納的精心設計，充分發揮大創一貫的「收納精神」。

品牌除了致力於開發日本製造的商品外，商品的材料多由日本知名產地生產，同時也致力開發環保永續材質的商品，大創表示今後將會持續開發各類新商品，讓消費者能持續感受新鮮與驚喜。

Standard Products強化商品延續性，將角邊剪切後剩下的綿再利用製出商品，實踐環保永續。（大創產業提供）