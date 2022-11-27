澎湖地檢署查察賄選又建功，知名航運集團所屬的觀光飯店集團的財務長，在投票日當天查獲縣長、馬公市長及縣議員選舉期約買票，以及離島幽靈人口案件， 該名高姓財務長遭聲押禁見獲准，由於該集團老闆在選前曾接待蔡英文總統，該集團立場鮮明幫助特定候選人，檢方大動作調查之後，案情是否會向上延燒，已引起地方極大震撼。

澎湖地檢署表示，查賄團隊於五合一選舉投票當日仍無一絲懈怠，除指派檢察官負責關注轄區投、開票狀況外，並同步查獲轄內期約賄選及幽靈人口案件。有關期約賄選部分，由陳建佑檢察官指揮澎湖縣調查站、澎湖縣警察局馬公分局共同偵辦，澎湖縣某知名酒店集團高姓財務長涉嫌期約賄選。

檢方說明，經多日佈線調查，於26日中午由檢察官傳喚3名涉案人員到案，經主任檢察官偵訊釐清後，認高姓被告為使特定縣長、馬公市長與縣議員候選人當選，涉嫌於11月間與飯店鐘姓員工約定，以補助來回機票交通費用為代價，要求該員工在台配偶於投票前一日搭機返回澎湖投票，支持上開特定縣長、馬公市長及縣議員候選人，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第 1 項期約行賄罪犯嫌重大，且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

幽靈人口部分，由檢察官吳巡龍指揮馬公分局詳細清查分局轄內可疑之戶籍遷徙人口，以及釐清遷移戶籍原因，並於投票當日查獲可疑幽靈人口共5人，分別以新臺幣3萬元及1萬5000 元不等金額交保候傳，其餘則請回。另經檢察官與警方宣導策略奏效，計有6名幽靈人口於選前自動將戶籍遷出且未搭機前往投票，成功防止幽靈人口撼動選情，進而影響選舉公平性。