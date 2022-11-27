銀赫在演唱會尾聲想起過世的爸爸忍不住紅了眼眶。（讀者提供）

韓流帝王「Super Junior」連續3天在台北小巨蛋開唱，今（27日）是演唱會最後終場，到了尾聲，銀赫憶起今年8月剛過世的父親，直呼「在台灣這3天非常幸福，對我來說很有意義，因為今天是我爸媽的結婚紀念日，想到爸爸以前很開心地在包廂跳舞，很可惜要回去了，希望再聽一次大家的尖叫，把台灣的能量帶回韓國」，語畢還忍不住淚崩，藝聲和始源不忘暖心過去抱抱，全場也喊著「不要哭」安慰他。

暌違3年來台，8人雖然對於演唱會結束感到不捨，但不改搞笑本色，神童說：「如果要長久在一起就必須保持健康。」誓言12月要開始認真運動。厲旭則搞笑喊：「你們一直說『哥哥我們有錢，不要回去』，但我們也很有錢，你們真的有錢的話就來首爾吧。」東海也提及10多年前子團「Super Junior-M」在台灣long stay時，粉絲忍不住喊「哥哥我們沒錢了，趕快回去吧」，雖然粉絲都已經長大開始工作賺錢，「但如果我們多待2個禮拜，你們就會開始說沒錢了，所以為了你們，我明天會趕快回家！」

利特則笑說「你們說你們有錢，那我們要不要在台灣做安可場」，讓粉絲又驚又喜，始源也跳出來證實，「我們昨天去吃火鍋時，經紀人真的有問『你們想要安可演唱會辦在台灣嗎』，但我沒回答只顧著吃」，接著利特又說「大家準備好你們的錢了嗎？如果沒辦法做安可場的話，麻煩去金室長（指經紀人）的IG留下惡評」，再度讓粉絲笑翻。他們預計明離台，班機不公開。