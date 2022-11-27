永山絢斗（左）在《還有愛的日子》中深情靦腆。（海鵬提供）

33歲日本男星永山絢斗在新片《還有愛的日子》首次與女星木村文乃、導演深田晃司合作，飾演上班族男主角「大澤二郎」，他之前讀完劇本時情緒澎湃，不知該如何詮釋「二郎」，就在闔上劇本之際發現原文片名「LOVE LIFE」，瞬間恍然大悟，理解該角色的純情人設，不禁盛讚深田晃司「根本是天才」。

永山絢斗是日本性格男星瑛太的胞弟，2人個性雖截然不同，卻都在演藝界交出傲人成績，更被稱作「高顏值兄弟檔」。永山絢斗2010年首次主演電影《壘球少年》，便勇奪「日本奧斯卡」日本影藝學院獎最佳新演員大獎。這次他在片中圈粉無數，一場他與妻子瘖啞前夫（砂田原子飾）對談的戲，無辜無奈卻充滿深情的演出，感動了無數觀眾。該片在法國進行剪輯後製時，所有女性工作人員都瘋狂加入爭辯，究竟女主角妙子應該選擇誰？雖然「二郎派」與「前夫派」各擁其主，最後「二郎派」穩居上風，讓永山絢斗受寵若驚。

永山絢斗看完自己的演出後，認為「二郎」固然深情，卻容易傷害女性感情，竟幽默表示「不要跟這種男人約會」，片中他也因個性溫吞靦腆，說話習慣會避開他人眼睛，永遠不敢直視所愛的人，連續遭到妻子木村文乃、前女友山崎紘菜同聲共氣地糾正提醒：「看著我！」為劇情增加另番趣味。電影將於12月2日在台上映。