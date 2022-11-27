梁赫群今（27日）攜老婆Stacey出席品牌代言活動，自稱台灣孔劉的他，臉書不時更新與孔劉的對比照，引發藍勾勾女星留言狂罵，Stacey笑說上節目還提醒女星「今天罵我老公了沒」，直說罵他很舒壓，梁赫群也承認欠罵，自嘲「被罵出一條血路」，欲跟林襄一樣成為流量密碼。

梁赫群與25歲的林襄主持東森超視《請問 今晚住誰家》，他說一直很關心她，「因為我們禮拜四、五都有一起出外景，她真的很辛苦每天排很滿，很多一大早都要起來畫妝、出外景，身體其實已經有一些警訊了。」這番話讓Stacey吃飛醋，嚇得他問媒體有其他題目嗎，十分爆笑。

不擔心老公跟女星合作嗎？Stacey開玩笑說：「因為我的工作真的很忙，經過各位媒體的提醒，我會分分秒秒地去關心。」但梁赫群請太座不用擔心，表示跟林襄吃飯聊天後，發現她爸爸跟自己同梯，「她還說可以叫我『梁爸』。」

此外，曹格和吳速玲日前宣布離婚，Stacey表示看新聞才知道兩人離婚，覺得吳速玲很溫婉，祝福她趕快能有新的人生。